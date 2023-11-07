В Национальной библиотеке Удмуртии создадут виртуальный концертный зал

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв заявил, что в Национальной библиотеке республики появится виртуальный концертный зал.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В конкурсе на предоставление субсидий принимали участие 213 учреждений из 60 субъектов России.

На создание виртуального концертного зала Национальной библиотеке Удмуртии из федерального бюджета будет выделено более 1,2 млн рублей.

В настоящее время в регионе работает четыре подобных объекта — в Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии открыли центр реставрации и консервации библиотечных фондов.