В Национальной библиотеке Удмуртии создадут виртуальный концертный зал
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В конкурсе на предоставление субсидий принимали участие 213 учреждений из 60 субъектов России.
На создание виртуального концертного зала Национальной библиотеке Удмуртии из федерального бюджета будет выделено более 1,2 млн рублей.
В настоящее время в регионе работает четыре подобных объекта — в Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии открыли центр реставрации и консервации библиотечных фондов.