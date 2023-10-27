В Удмуртии открыли центр реставрации и консервации библиотечных фондов

В Национальной библиотеке Удмуртии открыли центр реставрации и консервации библиотечных фондов. Он стал третьим в России после Нижнего Новгорода и Рязани.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Мы получили более 160 наименований оборудования для проведения реставрационных и консервационных, переплётных работ. Обучили наших специалистов работать с этим оборудованием, с новыми технологиями», — заявила директор библиотеки Татьяна Тенсина.

В регионе в настоящее время в экстренной реставрации нуждаются 8 тыс. книг и более 50 тыс. библиотечных, музейных фондов и епархии.

К 2030 году в стране планируют открыть более 40 таких центров.

Также стало известно, что в республике создадут две модульные библиотеки на базах центральной библиотеки Камбарского района и Октябрьской сельской библиотеки-филиала им. И.А. Наговицына Глазовского района, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на министра культуры региона Владимира Соловьёва.

Учреждения победили в конкурсе Министерства культуры России. На модернизацию выделят 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что вход в музеи и библиотеки Нижнего Новгорода сделают бесплатным в День народного единства.