В Тюмени назовут улицу в честь инженера-строителя Юшкова
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Об этом сообщает URA.RU.
«Под руководством Юрия Юшкова построено более 2000 км автомобильных дорог, аэродромы в городах СССР, в том числе в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске», — рассказал Кухарук.
По его словам, специалисты департамента земельных отношений и градостроительства предлагают увековечить память о Юшкове в новых жилых районах города.
Ранее сообщалось, что на здании Бугульминского государственного русского драматического театра имени Алексея Баталова открыли мемориальную доску в честь 95-летия со дня рождения артиста.