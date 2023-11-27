В Тюмени назовут улицу в честь инженера-строителя Юшкова

В Тюмени планируют назвать одну из улиц в честь инженера-строителя Юрия Юшкова, заявил мэр Руслан Кухарук.

Об этом сообщает URA.RU.

«Под руководством Юрия Юшкова построено более 2000 км автомобильных дорог, аэродромы в городах СССР, в том числе в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске», — рассказал Кухарук.

По его словам, специалисты департамента земельных отношений и градостроительства предлагают увековечить память о Юшкове в новых жилых районах города.

Ранее сообщалось, что на здании Бугульминского государственного русского драматического театра имени Алексея Баталова открыли мемориальную доску в честь 95-летия со дня рождения артиста.