На здании театра в Бугульме открыли мемориальную доску в честь Алексея Баталова

На здании Бугульминского государственного русского драматического театра имени Алексея Баталова открыли мемориальную доску в честь 95-летия со дня рождения артиста.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Бугульминского района и Минкультуры Татарстана.

«Надеюсь, дух Алексея Владимировича сохранится не только в этой памятной доске, сделанной молодым и талантливым скульптором Тимофеем Тюриным. Свет его души будет согревать и наполнять сценическое пространство театра», — заявила министр культуры республики Ирада Аюпова.

Баталов впервые вышел на театральную сцену в 14 лет во время эвакуации в Бугульме, где его мать Нина Ольшевская создала свой театр. В память об этом в 2008 году Бугульминскому русскому драмтеатру присвоили имя артиста.

Ранее сообщалось, что на портал «Узнай Москву» добавили маршрут в честь Алексея Баталова.