На портал «Узнай Москву» добавили маршрут в честь Алексея Баталова

На портал «Узнай Москву» добавили новый пешеходный маршрут, посвящённый актёру, режиссёру и сценаристу Алексею Баталову.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Алексей Баталов оставил после себя целое созвездие кинообразов, полюбившихся не одному поколению зрителей. 20 ноября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося актёра», — заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

На маршруте будет пять точек, связанных с биографией артиста и его творческой деятельностью.

Ранее сообщалось, что на судах прогулочного и речного флота в Москве совершено более 2 млн поездок.