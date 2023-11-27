В МВД рассказали о работе отрядов Юных инспекторов движения

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин заявил, что в этом году 50-летний юбилей отмечают отряды Юных инспекторов движения (ЮИД). В настоящее время действует 35 тыс. таких отрядов, в них состоят более 465 тыс. человек.

«Отряды ЮИД действуют в большинстве общеобразовательных организаций страны. Также они функционируют на базе центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте Российской Федерации», — цитирует Понарьина газета «Известия».

Как отметил генерал-майор, с начала года сотрудники подразделений пропаганды Госавтоинспекции провели свыше 20 тыс. просветительских мероприятий с отрядами.

«Мы знаем множество примеров, когда вчерашние юидовцы выбрали в качестве профессии службу в правоохранительных органах, в частности — в Госавтоинспекции», — сказал Понарьин.

По его словам, многие нашли себе применение в дорожно-транспортном комплексе, а также в педагогике, медицине и журналистике.

В сентябре сообщалось, что в подмосковных Химках запустили социальный проект «ЮИД в движении. Россия — моя страна». Это культурно-просветительские экскурсионные прогулки на самокатах и велосипедах.