RT в Telegram
Подпишись

В МВД рассказали о работе отрядов Юных инспекторов движения

Короткая ссылка
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин заявил, что в этом году 50-летний юбилей отмечают отряды Юных инспекторов движения (ЮИД). В настоящее время действует 35 тыс. таких отрядов, в них состоят более 465 тыс. человек.
В МВД рассказали о работе отрядов Юных инспекторов движения
  • РИА Новости

«Отряды ЮИД действуют в большинстве общеобразовательных организаций страны. Также они функционируют на базе центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте Российской Федерации», — цитирует Понарьина газета «Известия».

Как отметил генерал-майор, с начала года сотрудники подразделений пропаганды Госавтоинспекции провели свыше 20 тыс. просветительских мероприятий с отрядами.

«Мы знаем множество примеров, когда вчерашние юидовцы выбрали в качестве профессии службу в правоохранительных органах, в частности — в Госавтоинспекции», — сказал Понарьин.

По его словам, многие нашли себе применение в дорожно-транспортном комплексе, а также в педагогике, медицине и журналистике.

В сентябре сообщалось, что в подмосковных Химках запустили социальный проект «ЮИД в движении. Россия — моя страна». Это культурно-просветительские экскурсионные прогулки на самокатах и велосипедах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить