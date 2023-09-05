Узнать больше

В Подмосковье запустили детские экскурсии на велосипедах

Короткая ссылка
В подмосковных Химках запустили социальный проект «ЮИД в движении. Россия — моя страна». Это культурно-просветительские экскурсионные прогулки на самокатах и велосипедах.
В Подмосковье запустили детские экскурсии на велосипедах
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД в Московской области.

Участники экскурсий смогут изучить национальную культуру и достижения российского общества, а также получить знания и навыки по безопасности дорожного движения.

«Во время экскурсий ребята узнают о достопримечательностях родного города и одновременно получают знания по безопасному поведению на дороге», — заявила гендиректор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина.

Ранее сообщалось, что проект «Гуляем по Москве» представил новые бесплатные экскурсии по столичным районам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить