В Подмосковье запустили детские экскурсии на велосипедах
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД в Московской области.
Участники экскурсий смогут изучить национальную культуру и достижения российского общества, а также получить знания и навыки по безопасности дорожного движения.
«Во время экскурсий ребята узнают о достопримечательностях родного города и одновременно получают знания по безопасному поведению на дороге», — заявила гендиректор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина.
Ранее сообщалось, что проект «Гуляем по Москве» представил новые бесплатные экскурсии по столичным районам.