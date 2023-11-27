«Ъ»: Минфин предложил главам ряда регионов лично отвечать за бюджетный дефицит

Правительство может возложить ответственность за бюджетный дефицит на губернаторов некоторых регионов России, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идёт о следующих субъектах: Чечне, Ингушетии, Дагестане, Туве, ДНР, ЛНР, а также о Херсонской и Запорожской областях.

Как пишет газета, на прошлой неделе Минфин представил проект постановления об увязке перечисления субъектам федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов.

Документ при этом прямо возлагает ответственность за работу властей по снижению разрыва между доходами и расходами лично на руководителей регионов, отмечает издание.

В Минфине журналистам пояснили, что причина ужесточения требований к восьми субъектам заключается в высокой доле федеральных дотаций в их бюджетах.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России не превысит 1% ВВП.