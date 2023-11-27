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Песков заявил, что Путин приехал на работу до начала снегопада в Москве

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Президент России Владимир Путин прибыл на работу до того, как в Москве начался снегопад. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин приехал на работу до начала снегопада в Москве
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос одного из журналистов, было ли президенту тяжело добираться до места работы, официальный представитель Кремля отметил, что Путин прибыл ещё до начала снегопада.

«Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальным москвичам, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее о рекордных снегопадах в городе москвичей предупредил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что погодные условия в столице будут сложными всю неделю.

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