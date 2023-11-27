Первый автозимник в ХМАО откроют 1 декабря

Первую зимнюю автомобильную дорогу Ханты-Мансийск — Талинка откроют в ХМАО 1 декабря 2023 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное Управление автодорог.

Отмечается, что до введения в эксплуатацию состояние трассы оценит специальная комиссия.

Протяжённость автозимника составит 13 км.

В общей сложности до 25 декабря 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе обустроят 57 зимних трасс и 54 зимние переправы.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с RT порекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок в связи со снегопадом.