Первый автозимник в ХМАО откроют 1 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное Управление автодорог.
Отмечается, что до введения в эксплуатацию состояние трассы оценит специальная комиссия.
Протяжённость автозимника составит 13 км.
В общей сложности до 25 декабря 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе обустроят 57 зимних трасс и 54 зимние переправы.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с RT порекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок в связи со снегопадом.