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Первый автозимник в ХМАО откроют 1 декабря

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Первую зимнюю автомобильную дорогу Ханты-Мансийск — Талинка откроют в ХМАО 1 декабря 2023 года.
Первый автозимник в ХМАО откроют 1 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное Управление автодорог.

Отмечается, что до введения в эксплуатацию состояние трассы оценит специальная комиссия.

Протяжённость автозимника составит 13 км.

В общей сложности до 25 декабря 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе обустроят 57 зимних трасс и 54 зимние переправы.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с RT порекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок в связи со снегопадом.

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