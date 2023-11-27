РИА Новости: в Солнечногорске под тяжестью снега рухнул надувной спорткомплекс
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Об этом сообщили в экстренных службах.
«В городском округе Солнечногорск в посёлке Алабушево на улице Дзержинского, 19 обрушилась арочная надувная конструкция спортивного комплекса», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
По его словам, спорткомплекс использовался под пляжные виды спорта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе наблюдается самый мощный за последние 40 лет снегопад. По его словам, все дорожные службы перешли на усиленный режим работы.