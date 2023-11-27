Власти Ульяновской области поздравили аграриев с профессиональным праздником

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил аграриев региона с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Ульяновская область в полном объёме обеспечивает свои потребности по производству зерна, сахара, растительного масла, с учётом производства в хозяйствах населения — в картофеле и овощах. Сельхозтоваропроизводители области продолжают наращивать производство мяса и молока, повышать молочную продуктивность. По динамике развития птицеводства наш регион находится в лидерах среди субъектов РФ», — заявил Русских.

Также глава региона вручил награды по итогам соревнований в агропромышленном комплексе в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Омской области вручили госнаграды работникам агропромышленного комплекса.