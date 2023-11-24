В Омской области вручили госнаграды работникам агропромышленного комплекса

В Омской области прошла церемония награждения работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Им вручены государственные и региональные награды.

Об этом сообщает gorod55.ru.

«Самое главное — это люди, труженики села. И сегодня я обращаюсь к вам, работники и ветераны отрасли, с благодарностью. Благодаря вам мы сегодня поставляем свою продукцию в 75 регионов страны с маркировкой «сделано в Омске». В 38 стран мира экспортируем наши товары», — заявил губернатор Виталий Хоценко.

По его словам, экспорт растёт из года в год, и за десять месяцев 2023 года рост составил более 30%.

Также стало известно, что на создание объектов АПК в Сахалинской области и Хабаровском крае власти выделят 316 млн рублей, передаёт ОТР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

До 50% расходов вернут инвесторам при создании селекционно-семеноводческого центра в Хабаровском крае. До 20% от затрат можно будет получить при строительстве тепличного комплекса для выращивания овощей в защищённом грунте на Сахалине.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2024 году на развитие агропромышленного комплекса (АПК) направят 2,9 млрд рублей.