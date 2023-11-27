Спасатель Щетинин рассказал, как себя вести в связи с непогодой на юге России

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал в беседе с RT, как себя вести в связи с непогодой на юге России.

«Если вы приезжий, желательно из помещений и из гостиниц не выходить, подняться на верхние этажи. Не выходить на прогулки, не выходить сделать селфи на фоне волн, не выходить на волнорезы, не подходить к ограждениям. Машину отогнать повыше, укрыться в помещении, подальше от окон, во внутренних комнатах», — отметил он.

Местным жителям специалист посоветовал позаботиться о том, чтобы был запас воды и продовольствия.

«У вас может быть небольшой электрогенератор, если нет, то свечи. Укрепите окна, двери, выключите электричество, газ, если идёт пик. Не стойте вблизи рекламных щитов, высоких деревьев, металлических конструкций», — заключил собеседник RT.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде на Черноморском побережье.