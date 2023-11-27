Синоптик Варакин: южный черноморский циклон уходит

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде на Черноморском побережье.

«В ближайшие дни будет понижение температуры. Вот этот циклон уходит Южный черноморский, который наделал столько бед на территории Крыма и Краснодарского края. Ураганные ветра, волны до 8 м, такие штормы были в прошлом веке, в 1990-м году. Сейчас основная непогода на территории Центрального федерального округа будет», — отметил он.

По его словам, сегодня в течение дня ветер на Черноморском побережье будет сохраняться.

«У нас на территории Московской области, Владимирской, Тверской сегодня целый день будет скользко, гололедица, налипание на провода, до половины нормы месячных осадков выпадет», — добавил синоптик.

Ранее Черноморский район Крыма остался без воды и тепла.

В Евпатории семь человек пострадали из-за шторма, двое госпитализированы, заявили в Минздраве России.