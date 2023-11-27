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Синоптик Леус рассказал о погоде на Черноморском побережье

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Анастасия Белоусова
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде на Черноморском побережье.
Синоптик Леус рассказал о погоде на Черноморском побережье
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

«Там всё в порядок уже приходит. Циклон покинул регион, он уже над Центральным федеральным округом. Поэтому там ветер будет успокаиваться, дожди будут небольшими. Всё, что было, уже прошло», — поделился он.

Ранее Черноморский район Крыма остался без воды и тепла.

Также власти Керчи заявили о повреждении линий электропередачи и газопровода.

В Евпатории семь человек пострадали из-за шторма, двое госпитализированы, заявили в Минздраве России.

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