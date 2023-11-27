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Власти Керчи заявили о повреждении линий электропередачи и газопровода

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В городе Керчи в Крыму повреждения получили линии электропередачи и газопроводы в связи с непогодой, заявил глава городской администрации Святослав Брусаков.

«Побывали практически во всех местах аварий, случившихся вследствие ураганного ветра. Напоминаю, его порывы достигают 30 м/с», — поделился он в своём Telegram-канале.

По словам Брусакова, сотрудники ответственных организаций уже начали работу над устранением аварий. В уборке упавших деревьев задействованы пять бригад, заключил он.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что в республике в связи с непогодой сорвало порядка десяти крыш домов и повалило около 40 деревьев.

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