Власти Керчи заявили о повреждении линий электропередачи и газопровода

В городе Керчи в Крыму повреждения получили линии электропередачи и газопроводы в связи с непогодой, заявил глава городской администрации Святослав Брусаков.

«Побывали практически во всех местах аварий, случившихся вследствие ураганного ветра. Напоминаю, его порывы достигают 30 м/с», — поделился он в своём Telegram-канале.

По словам Брусакова, сотрудники ответственных организаций уже начали работу над устранением аварий. В уборке упавших деревьев задействованы пять бригад, заключил он.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что в республике в связи с непогодой сорвало порядка десяти крыш домов и повалило около 40 деревьев.