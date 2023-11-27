Около 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды
- Gettyimages.ru
«Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тыс. жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад», — сообщил он.
По словам Голубева, наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прошедший в Крыму шторм стал самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений.