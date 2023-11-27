Жительница Екатеринбурга три года получала пособия на выдуманного ребёнка

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга признал местную жительницу виновной в незаконном присвоении денежных средств на сумму более 500 тыс. рублей. Женщина в течение трёх лет получала социальные выплаты на выдуманного ею ребёнка.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области, первые выплаты начали поступать екатеринбурженке в 2020 году. В сообщении отмечается, что для этого ей пришлось подделать документы о рождении ребёнка.

«Так она незаконно присвоила себе 662 тыс. рублей. Верх-Исетский районный суд оштрафовал её на 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Власов предложил ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований.