Жительница Екатеринбурга три года получала пособия на выдуманного ребёнка
- РИА Новости
Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области, первые выплаты начали поступать екатеринбурженке в 2020 году. В сообщении отмечается, что для этого ей пришлось подделать документы о рождении ребёнка.
«Так она незаконно присвоила себе 662 тыс. рублей. Верх-Исетский районный суд оштрафовал её на 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
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