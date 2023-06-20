Депутат Власов предложил ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований
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В обращении законодатель отметил, что в последние годы в СМИ нередко возникали сообщения о мошенниках, которые, манипулируя чувствами граждан, вели фальшивые сборы пожертвований на помощь больным детям и иные благотворительные нужды.
В последнее время, как уточнил Власов, огласку получили преступления, связанные с фиктивными сборами пожертвований для участников специальной военной операции.
Своими действиями мошенники не только обманывают граждан и незаконными методами получают денежные средства, но и дискредитируют важнейший социальный механизм сбора пожертвований, заметил депутат.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность выделения в Уголовном кодексе Российской Федерации отдельной статьи за мошенничества, совершённые посредством организации сбора пожертвований, с двукратным ужесточением наказания относительно ст. 159 «Мошенничество», — говорится в тексте обращения.
Ранее стало известно, что 91% россиян сталкивались с фактами телефонного мошенничества.