Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Власов предложил ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил вывести мошенничество в сфере сбора пожертвований в отдельную уголовную статью. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Депутат Власов предложил ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований
  • Gettyimages.ru

В обращении законодатель отметил, что в последние годы в СМИ нередко возникали сообщения о мошенниках, которые, манипулируя чувствами граждан, вели фальшивые сборы пожертвований на помощь больным детям и иные благотворительные нужды.

В последнее время, как уточнил Власов, огласку получили преступления, связанные с фиктивными сборами пожертвований для участников специальной военной операции.

Своими действиями мошенники не только обманывают граждан и незаконными методами получают денежные средства, но и дискредитируют важнейший социальный механизм сбора пожертвований, заметил депутат.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность выделения в Уголовном кодексе Российской Федерации отдельной статьи за мошенничества, совершённые посредством организации сбора пожертвований, с двукратным ужесточением наказания относительно ст. 159 «Мошенничество», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что 91% россиян сталкивались с фактами телефонного мошенничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить