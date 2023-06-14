Исследование: 91% россиян сталкивались с фактами телефонного мошенничества

Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провёл исследование с целью выяснить, часто ли россияне сталкиваются с мошенниками как в интернете, так и в жизни.

Об этом пишут «Известия».

Так, 39% опрошенных признались, что сталкиваются с мошенничеством как в интернете, так и вне интернета. Ещё 26% сталкивались с мошенничеством только в интернете, а каждый десятый (10%) — только вне его. Четверть респондентов (25%) отметили, что за последние полгода с фактами мошенничества не сталкивались.

В жизни чаще всего респонденты имели дело с фактами телефонного мошенничества (91%), а также им поступали предложения вложиться в финансовую пирамиду (33%) и приобрести бесплатную SIM-карту, которые выдают в метро (15%).

Среди мошенничества в интернете респонденты выделили фишинг (51%), мошенничество, связанное с поиском работы (49%) и сетевой маркетинг (46%).

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.