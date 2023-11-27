Голикова заявила, что в России сократилось число детей-сирот
- РИА Новости
«В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021-м», — приводит пресс-служба правительства её слова.
Голикова подчеркнула, что правительство будет работать над обеспечением не только физической защиты детей, но и экономической, информационной, культурной и психологической составляющих термина «безопасность».
В октябре стало известно, что за последние пять лет число детских домов в России уменьшилось почти на 19%, а детей в них — ещё на 29%.