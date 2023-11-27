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Развожаев заявил о намерении ввести режим ЧС в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о планах ввести режим ЧС в городе.
Развожаев заявил о намерении ввести режим ЧС в Севастополе
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, соответствующее поручение Развожаев дал на аппаратном совещании городского правительства.

«Если по совокупности взять, то ущерб всё равно значительный, поэтому я прошу подготовить сегодня заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, будем объявлять чрезвычайную ситуацию регионального значения», — отметил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.

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