Развожаев заявил о намерении ввести режим ЧС в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о планах ввести режим ЧС в городе.

Как сообщает ТАСС, соответствующее поручение Развожаев дал на аппаратном совещании городского правительства.

«Если по совокупности взять, то ущерб всё равно значительный, поэтому я прошу подготовить сегодня заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, будем объявлять чрезвычайную ситуацию регионального значения», — отметил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.