В Москве провели 29 технологических конкурсов для стартапов с 2020 года

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице с 2020 года прошло 29 технологических конкурсов для стартапов со всей России.

В рамках данных мероприятий российские инноваторы смогли презентовать свои разработки крупным компаниям-заказчикам и заключить договоры о сотрудничестве, информирует издание «Вести Подмосковья».

«За четыре года в московских технологических конкурсах приняли участие больше 800 отечественных компаний. Суммарно они привлекли порядка 1,5 млрд рублей инвестиций», — отметила Сергунина.

Она также добавила, что свыше 260 разработок уже прошли тестирование, а часть внедрена в нашей стране и за её пределами.

Ранее доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян дал советы россиянам, которые хотели бы начать собственный бизнес.