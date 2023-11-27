RT в Telegram
Подпишись

В Москве провели 29 технологических конкурсов для стартапов с 2020 года

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице с 2020 года прошло 29 технологических конкурсов для стартапов со всей России.
В Москве провели 29 технологических конкурсов для стартапов с 2020 года
  • РИА Новости

В рамках данных мероприятий российские инноваторы смогли презентовать свои разработки крупным компаниям-заказчикам и заключить договоры о сотрудничестве, информирует издание «Вести Подмосковья».

«За четыре года в московских технологических конкурсах приняли участие больше 800 отечественных компаний. Суммарно они привлекли порядка 1,5 млрд рублей инвестиций», — отметила Сергунина.

Она также добавила, что свыше 260 разработок уже прошли тестирование, а часть внедрена в нашей стране и за её пределами.

Ранее доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян дал советы россиянам, которые хотели бы начать собственный бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить