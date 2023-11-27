В Москве провели 29 технологических конкурсов для стартапов с 2020 года
- РИА Новости
В рамках данных мероприятий российские инноваторы смогли презентовать свои разработки крупным компаниям-заказчикам и заключить договоры о сотрудничестве, информирует издание «Вести Подмосковья».
«За четыре года в московских технологических конкурсах приняли участие больше 800 отечественных компаний. Суммарно они привлекли порядка 1,5 млрд рублей инвестиций», — отметила Сергунина.
Она также добавила, что свыше 260 разработок уже прошли тестирование, а часть внедрена в нашей стране и за её пределами.
Ранее доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян дал советы россиянам, которые хотели бы начать собственный бизнес.