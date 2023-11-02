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Доцент Хачатурян перечислил условия для успешного стартапа

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Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян дал советы россиянам, которые хотели бы начать собственный бизнес.
Доцент Хачатурян перечислил условия для успешного стартапа
  • Gettyimages.ru

Для того чтобы открыть своё дело, нужно определиться со сферой, понять, чего в ней не хватает и восполнить этот пробел, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Перед начинающими предпринимателями стоит ряд задач, в том числе собрать команду единомышленников и найти источники финансирования.

Представлять новый бизнес можно на разных выставках, семинарах и ярмарках, которые проходят в различных инновационных центрах, отметил Хачатурян.

По его словам, так можно установить полезные бизнес-контакты, а также стать резидентом различных бизнес-инкубаторов, акселераторов и технопарков, в рамках которых можно рассчитывать на получение преференций от государства для развития бизнеса.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области заняты 240 тыс. человек.

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