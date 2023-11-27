Российская энергетическая неделя в 2024 году пройдёт 26—28 сентября в Москве
- РИА Новости
Отмечается, что площадкой традиционно станет Центральный выставочный зал «Манеж». Организаторами мероприятия являются Фонд «Росконгресс», Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы.
Форум вновь станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей. Кроме того, среди тем в программе РЭН традиционно нефтехимия, электроэнергетика и атомная энергетика, энергетика на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), цифровые технологии, искусственный интеллект, а также энергосбережение и повышение энергоэффективности. Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание.
Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний, работающих на территории России и за рубежом.
В 2024 году Российская энергетическая неделя состоится в седьмой раз. В этом году в рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров.
Ранее сообщалось, что на Российской энергетической неделе в этом году заключили 28 соглашений и меморандумов.