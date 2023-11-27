Российская энергетическая неделя в 2024 году пройдёт 26—28 сентября в Москве

VII Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) состоится с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве.

Отмечается, что площадкой традиционно станет Центральный выставочный зал «Манеж». Организаторами мероприятия являются Фонд «Росконгресс», Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы.

Форум вновь станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей. Кроме того, среди тем в программе РЭН традиционно нефтехимия, электроэнергетика и атомная энергетика, энергетика на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), цифровые технологии, искусственный интеллект, а также энергосбережение и повышение энергоэффективности. Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание.

Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний, работающих на территории России и за рубежом.

В 2024 году Российская энергетическая неделя состоится в седьмой раз. В этом году в рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров.

Ранее сообщалось, что на Российской энергетической неделе в этом году заключили 28 соглашений и меморандумов.