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На Российской энергетической неделе заключили 28 соглашений и меморандумов

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Организаторы Российской энергетической недели подвели итоги шестого форума, который прошёл в Москве. На мероприятии состоялось более 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего сюда приехали около 5 тыс. делегатов из 84 стран мира. Кроме того, на форуме российские и зарубежные компании, а также государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Об этом рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

Ключевым событием в цикле деловых мероприятий форума стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани.

Самые многочисленные делегации зарубежных стран в этом году — из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана, Ирака.

Всего в рамках Российской энергетической недели — 2023 российские и зарубежные компании, государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

13 октября зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и зампред правительства Александр Новак провели координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. Мероприятие состоялось в рамках Российской энергетической недели.

Также они провели встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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