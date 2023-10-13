Мантуров и Новак провели координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования
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«Мы возвращаем хорошо зарекомендовавшую себя практику закрепления технологических направлений за компаниями ТЭК. На Тюменском энергетическом форуме заключили с «Газпром нефтью» соглашение по оборудованию для бурения и добычи на суше. Сегодня будет подписан аналогичный документ с Сибуром по оборудованию для нефтегазохимии», — заявил Мантуров.
По его словам, также утверждена дорожная карта по переходу от иностранных систем стандартизации и сертификации к отечественным.
Со своей стороны, Новак поручил до конца года подписать соглашения с нефтяными компаниями по семи направлениям разработки критически важной номенклатуры техники и технологий для отрасли и подготовить дорожные карты для проведения предметной работы по их созданию и промышленному внедрению.
«Мы систематизировали деятельность по импортозамещению, назначили ответственных за создание 220 наиболее критичных технологий в ТЭК. Теперь необходимо активнее вести работу», — отметил он.
Следующее заседание Координационного совета по импортозамещению состоится в первой половине 2024 года.