Мантуров и Новак провели координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования

Зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и зампред правительства Александр Новак провели координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. Мероприятие состоялось в рамках Российской энергетической недели.

«Мы возвращаем хорошо зарекомендовавшую себя практику закрепления технологических направлений за компаниями ТЭК. На Тюменском энергетическом форуме заключили с «Газпром нефтью» соглашение по оборудованию для бурения и добычи на суше. Сегодня будет подписан аналогичный документ с Сибуром по оборудованию для нефтегазохимии», — заявил Мантуров.

По его словам, также утверждена дорожная карта по переходу от иностранных систем стандартизации и сертификации к отечественным.

Со своей стороны, Новак поручил до конца года подписать соглашения с нефтяными компаниями по семи направлениям разработки критически важной номенклатуры техники и технологий для отрасли и подготовить дорожные карты для проведения предметной работы по их созданию и промышленному внедрению.

«Мы систематизировали деятельность по импортозамещению, назначили ответственных за создание 220 наиболее критичных технологий в ТЭК. Теперь необходимо активнее вести работу», — отметил он.

Следующее заседание Координационного совета по импортозамещению состоится в первой половине 2024 года.