Голубев: в Ростовской области сбили БПЛА
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об уничтожении беспилотника в Каменском районе региона.
- РИА Новости
«В 09:30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено», — написал он в своём Telegram.
Вместе с этим в сообщении он поблагодарил военных за работу.
Ранее губернатор Калужской области сообщил о двух сбитых украинских БПЛА.
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