RT в Telegram
Подпишись

Голубев: в Ростовской области сбили БПЛА

Короткая ссылка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об уничтожении беспилотника в Каменском районе региона.
Голубев: в Ростовской области сбили БПЛА
  • РИА Новости

«В 09:30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим в сообщении он поблагодарил военных за работу.

Ранее губернатор Калужской области сообщил о двух сбитых украинских БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить