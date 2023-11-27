Голубев: в Ростовской области сбили БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об уничтожении беспилотника в Каменском районе региона.

«В 09:30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим в сообщении он поблагодарил военных за работу.

Ранее губернатор Калужской области сообщил о двух сбитых украинских БПЛА.