Хозяевам квартир, пострадавших от падения БПЛА в Туле, выплатят по 150 тысяч рублей
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Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
«Жители квартир, пострадавших от атаки украинского БПЛА в ночь на 26 ноября, смогут получить финансовую помощь: 100 тыс. рублей за вред здоровью; 150 тыс. рублей за частичную утрату имущества», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во всех квартирах восстановят повреждённое остекление.
Ранее стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.