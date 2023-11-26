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Хозяевам квартир, пострадавших от падения БПЛА в Туле, выплатят по 150 тысяч рублей

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Жителям Тулы, чьи квартиры пострадали от падения БПЛА в ночь на 26 ноября, выплатят по 150 тыс. рублей.
Хозяевам квартир, пострадавших от падения БПЛА в Туле, выплатят по 150 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Жители квартир, пострадавших от атаки украинского БПЛА в ночь на 26 ноября, смогут получить финансовую помощь: 100 тыс. рублей за вред здоровью; 150 тыс. рублей за частичную утрату имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех квартирах восстановят повреждённое остекление.

Ранее стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.

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