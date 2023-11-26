RT в Telegram
Подпишись

Семь летевших в Сочи авиарейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Короткая ссылка
Семь самолётов, которые направлялись в аэропорт Сочи, ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах в связи с непогодой.
Семь летевших в Сочи авиарейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © lzjlcc1111 / 500px

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании — оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Указывается, что соответствующее решение было принято экипажами для обеспечения безопасности пассажиров.

В пресс-службе заявили, что время пребывания самолётов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить