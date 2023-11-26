Семь летевших в Сочи авиарейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
- Gettyimages.ru
- © lzjlcc1111 / 500px
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании — оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».
Указывается, что соответствующее решение было принято экипажами для обеспечения безопасности пассажиров.
В пресс-службе заявили, что время пребывания самолётов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.