Семь летевших в Сочи авиарейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Семь самолётов, которые направлялись в аэропорт Сочи, ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах в связи с непогодой.

Gettyimages.ru

© lzjlcc1111 / 500px

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании — оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика». Указывается, что соответствующее решение было принято экипажами для обеспечения безопасности пассажиров. В пресс-службе заявили, что время пребывания самолётов на запасных аэродромах будет зависеть от погоды. Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.