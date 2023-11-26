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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

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Штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. До конца сегодняшнего и в течение завтрашнего дня возможен ливень с грозой и сильным ветром в регионе, говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / 500px

Синоптики прогнозируют сильный тягун, зыбь и сильное волнение моря в акватории порта Туапсе, в Сочи ожидаются сильные дожди, грозы и град, а также сход селевых потоков.

Волнение моря может составить шесть баллов, а высота волн достигнет до 4,5 метра, существует опасность возникновения смерчей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об ураганном ветре в горных районах Крыма.

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