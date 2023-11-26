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Синоптик Вильфанд предупредил об ураганном ветре в горных районах Крыма

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на юге Европейской России.
Синоптик Вильфанд предупредил об ураганном ветре в горных районах Крыма
  • РИА Новости

По словам синоптика, на юге европейской части России погода будет «очень сложной».

«В Крыму и сегодня, и завтра усиление ветра. Там проходят фронтальные разделы. Это приведёт к тому, что ветер в Крыму усилится до 25—30 м/с и даже до 35—38 м/с в горных районах. Ураганные ветры. Аналогичная ситуация на Чёрном море. Осадки прогнозируются сегодня и завтра в виде дождя и мокрого снега», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в Краснодарском крае в воскресенье и понедельник прогнозируются ливень и грозы.

«Град и ветер на Черноморском побережье до 27 м/с. В районе Анапы и Геленджика — до 35 м/с. В горах осадки в виде снега будут выпадать. И кстати говоря, в Ростовской области тоже усиление ветра до 25 м/с, а на побережье Азовского моря — до 30 м/с», — добавил собеседник RT.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин предупредил об опасности зимнего солнца.

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