Пушилин: электроснабжение большинства абонентов в ДНР восстановлено
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«В результате штабной работы правительства... благодаря самоотверженной работе энергетиков большая часть абонентов уже подключена», — сообщил он в своём Telegram-канале.
По словам Пушилина, остаются локации в отдельных населённых пунктах, где работы ещё ведутся.
Ранее он сообщил, что часть территории республики обесточена в результате атаки ВС Украины.
Украинские войска за утро выпустили семь снарядов по Донецку.