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Пушилин: электроснабжение большинства абонентов в ДНР восстановлено

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Электроснабжение большинства абонентов в Донецкой Народной Республике восстановили, заявил глава региона Денис Пушилин.
Пушилин: электроснабжение большинства абонентов в ДНР восстановлено
  • Gettyimages.ru
  • © Rebeca Mello

«В результате штабной работы правительства... благодаря самоотверженной работе энергетиков большая часть абонентов уже подключена», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам Пушилина, остаются локации в отдельных населённых пунктах, где работы ещё ведутся.

Ранее он сообщил, что часть территории республики обесточена в результате атаки ВС Украины.

Украинские войска за утро выпустили семь снарядов по Донецку.

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