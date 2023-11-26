Пушилин: электроснабжение большинства абонентов в ДНР восстановлено

Электроснабжение большинства абонентов в Донецкой Народной Республике восстановили, заявил глава региона Денис Пушилин.

«В результате штабной работы правительства... благодаря самоотверженной работе энергетиков большая часть абонентов уже подключена», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам Пушилина, остаются локации в отдельных населённых пунктах, где работы ещё ведутся.

Ранее он сообщил, что часть территории республики обесточена в результате атаки ВС Украины.

Украинские войска за утро выпустили семь снарядов по Донецку.