Пушилин: из-за атаки ВСУ часть территории ДНР обесточена
Пушилин: часть ДНР обесточена после ночной атаки ВСУ по энергосистеме республики
- © РИА Новости / Илья Наймушин
Об этом он написал в Telegram.
«Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — сообщил глава региона.
По его словам, часть городов и районов осталась без электричества, из-за чего не подают тепло ряд котельных.
Ранее сообщалось, что украинские войска за утро выпустили семь снарядов по Донецку.