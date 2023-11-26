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Пушилин: из-за атаки ВСУ часть территории ДНР обесточена

Пушилин: часть ДНР обесточена после ночной атаки ВСУ по энергосистеме республики

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что часть территории республики обесточена в результате атаки ВС Украины.
Пушилин: из-за атаки ВСУ часть территории ДНР обесточена
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

Об этом он написал в Telegram.

«Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — сообщил глава региона.

По его словам, часть городов и районов осталась без электричества, из-за чего не подают тепло ряд котельных.

Ранее сообщалось, что украинские войска за утро выпустили семь снарядов по Донецку.

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