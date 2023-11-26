В Северной Осетии завели уголовное дело после конфликта со стрельбой

В Северной Осетии завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц после конфликта со стрельбой в городе Алагире.

Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.

По данным ведомства, между тремя молодыми людьми произошёл конфликт, в ходе которого было произведено несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.

В результате стрельбы один человек получил ранение и был госпитализирован, стрелявшие скрылись с места преступления.

Отмечается, что пострадавший, а также один из стрелявших ранее были судимы.

«Полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на задержание злоумышленников, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий нейтрализовали в городе Сунже в Ингушетии злоумышленника, открывшего по ним огонь.