В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям злоумышленника

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий нейтрализовали в городе Сунже в Ингушетии злоумышленника, открывшего по ним огонь.

Об этом информирует пресс-служба управления Федеральной службы безопасности России по региону.

По данным ведомства, в рамках проведения контртеррористической операции силовики получили информацию о месте нахождения пособника членов бандгруппы в Сунже.

«При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован», — говорится в заявлении.

В настоящий момент устанавливается личность злоумышленника.

Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.