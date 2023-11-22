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В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям злоумышленника

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Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий нейтрализовали в городе Сунже в Ингушетии злоумышленника, открывшего по ним огонь.
В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям злоумышленника
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба управления Федеральной службы безопасности России по региону.

По данным ведомства, в рамках проведения контртеррористической операции силовики получили информацию о месте нахождения пособника членов бандгруппы в Сунже.

«При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован», — говорится в заявлении.

В настоящий момент устанавливается личность злоумышленника.

Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.

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