В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям злоумышленника
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба управления Федеральной службы безопасности России по региону.
По данным ведомства, в рамках проведения контртеррористической операции силовики получили информацию о месте нахождения пособника членов бандгруппы в Сунже.
«При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован», — говорится в заявлении.
В настоящий момент устанавливается личность злоумышленника.
Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.