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Военная хроника сообщила об авиации НАТО у побережья Крыма

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Военная хроника сообщила, что возле побережья Крыма зафиксирована активность авиации Североатлантического альянса.
Военная хроника сообщила об авиации НАТО у побережья Крыма
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

«Активность авиации НАТО у побережья Крыма. Пока один высотный беспилотник-разведчик США RQ-4 Global Hawk работает в Средиземном море около Израиля, второй дрон этого типа находится в 120 км от Крыма», — говорится в публикации. 

По данным Военной хроники, разведывательные беспилотники работают в Чёрном море с авиабазы Сигонелла в итальянской Сицилии.

21 ноября Соединённые Штаты продлили пребывание на востоке Средиземного моря своей ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford.

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