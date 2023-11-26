Военная хроника сообщила об авиации НАТО у побережья Крыма

Военная хроника сообщила, что возле побережья Крыма зафиксирована активность авиации Североатлантического альянса.

«Активность авиации НАТО у побережья Крыма. Пока один высотный беспилотник-разведчик США RQ-4 Global Hawk работает в Средиземном море около Израиля, второй дрон этого типа находится в 120 км от Крыма», — говорится в публикации.

По данным Военной хроники, разведывательные беспилотники работают в Чёрном море с авиабазы Сигонелла в итальянской Сицилии.

21 ноября Соединённые Штаты продлили пребывание на востоке Средиземного моря своей ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford.