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Мурадов: попытки Украины блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско

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Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что попытки Украины блокировать международные контакты полуострова потерпели фиаско.
Мурадов: попытки Украины блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил Мурадов, в настоящий момент Крым развивает сотрудничество со многими регионами мира в экономической и культурной сферах.

«Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Крыму начали подсчитывать ущерб, нанесённый бюджету региона из-за украинской энергоблокады.

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