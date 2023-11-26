Мурадов: попытки Украины блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что попытки Украины блокировать международные контакты полуострова потерпели фиаско.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил Мурадов, в настоящий момент Крым развивает сотрудничество со многими регионами мира в экономической и культурной сферах.

«Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Крыму начали подсчитывать ущерб, нанесённый бюджету региона из-за украинской энергоблокады.