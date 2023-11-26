Мурадов: попытки Украины блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил Мурадов, в настоящий момент Крым развивает сотрудничество со многими регионами мира в экономической и культурной сферах.
«Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Крыму начали подсчитывать ущерб, нанесённый бюджету региона из-за украинской энергоблокады.