RT в Telegram
Подпишись

Вылетевший в Москву самолёт вернулся в аэропорт Самары по технической причине

Короткая ссылка
Самолёт, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт Самары Курумоч по технической причине, информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Вылетевший в Москву самолёт вернулся в аэропорт Самары по технической причине
  • Gettyimages.ru
  • © magann

«Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет причины возврата воздушного судна в аэропорт Самары», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, посадка в аэропорту прошла благополучно, никто из находившихся на борту 128 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Ранее самолёт, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить