Летевший в Сочи самолёт экстренно сел в Челябинске
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Об этом информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«В аэропорту Челябинска (Баландино) произошла вынужденная посадка самолёта в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вылет в Сочи запланирован на 19:00 25 ноября.
Ранее пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airline, выполнявший рейс Москва — Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности двигателя.