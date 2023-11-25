Летевший в Сочи самолёт экстренно сел в Челябинске

Самолёт авиакомпании Nordwind, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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Об этом информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Челябинска (Баландино) произошла вынужденная посадка самолёта в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении. Отмечается, что вылет в Сочи запланирован на 19:00 25 ноября. Ранее пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airline, выполнявший рейс Москва — Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности двигателя.