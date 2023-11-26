На западе Москвы произошло возгорание электропроводки

На западе Москвы на Мосфильмовской улице произошло возгорание электропроводки, информирует пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«На Мосфильмовской улице (в районе дома 43/40) произошло возгорание электропроводки», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, движение в районе возгорания перекрыто.

Обстоятельства произошедшего выясняются.