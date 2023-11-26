RT в Telegram
Подпишись

На западе Москвы произошло возгорание электропроводки

Короткая ссылка
На западе Москвы на Мосфильмовской улице произошло возгорание электропроводки, информирует пресс-служба столичного Департамента транспорта.
На западе Москвы произошло возгорание электропроводки
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«На Мосфильмовской улице (в районе дома 43/40) произошло возгорание электропроводки», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, движение в районе возгорания перекрыто.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить