На западе Москвы произошло возгорание электропроводки
На западе Москвы на Мосфильмовской улице произошло возгорание электропроводки, информирует пресс-служба столичного Департамента транспорта.
- © РИА Новости / Виталий Аньков
«На Мосфильмовской улице (в районе дома 43/40) произошло возгорание электропроводки», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, движение в районе возгорания перекрыто.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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