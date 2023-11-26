Во Владимире задержаны два человека, напавшие на финансово-кредитное учреждение

Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии задержали во Владимире двух человек, которые напали на финансово-кредитное учреждение.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России по Владимирской области.

По данным ведомства, в субботу, 25 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из финансово-кредитных учреждений двое граждан требуют отдать им деньги, угрожая предметом, похожим на оружие.

«Граждане были оперативно задержаны при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии и доставлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего пострадавших нет.

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