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Суд арестовал замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Гравина

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Тверской суд города Москвы постановил отправить под арест заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал Московские суды общей юрисдикции.
Суд арестовал замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Гравина
  • РИА Новости

Указывается, что суд решил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

Он пробудет под стражей до 22 января 2024 года.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу главу УМВД по Выборгскому району Романа Ильина по обвинению о взятках.

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