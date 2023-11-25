Суд арестовал замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Гравина
- РИА Новости
Указывается, что суд решил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).
Он пробудет под стражей до 22 января 2024 года.
Ранее суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу главу УМВД по Выборгскому району Романа Ильина по обвинению о взятках.