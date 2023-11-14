Главу УМВД по Выборгскому району арестовали по делу о взятках
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Указывается, что задержанный с 2020 по 2022 год каждый месяц получал незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство от лиц, выполнявших рубку леса. Сумма взяток превышает 8 млн рублей.
«Обвиняемый вину не признал. Ильин и защитник возражали, просили избрать домашний арест. Суд избрал стражу по 12.01.2024», — говорится в заявлении.
Ильина задержали по делу о взятке 13 ноября. Заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).
Полиция сообщает, что перед этим оперативники службы собственной безопасности главка задержали начальника экономической полиции Выборга за превышение должностных полномочий. Он был изобличён в оказании покровительства так называемым «чёрным» лесорубам.