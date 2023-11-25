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В Челябинске хакер получил срок за продажу личных кабинетов пользователей

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Курчатовский суд Челябинска приговорил к 1,5 года условно местного жителя, который незаконно получал доступ к личным кабинетам пользователей и продавал их данные.
В Челябинске хакер получил срок за продажу личных кабинетов пользователей
  • Gettyimages.ru
  • © Nattakorn Maneerat

Об этом информирует пресс-служба Федеральной службы безопасности России по Челябинской области.

По данным ведомства, злоумышленник использовал программное обеспечение, предназначенное для блокирования, уничтожения и копирования информации.

«Он незаконно получал доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений, банковских систем и распространял их в мессенджере Telegram за денежное вознаграждение», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что сумма вознаграждения варьировалась от $400 до $2 тыс. в виде криптовалюты.

В июне британский хакер Джозеф О'Коннор был осуждён судом Нью-Йорка на пять лет тюрьмы за взлом аккаунтов политиков и знаменитостей. 

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