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В Москве полиция ищет пассажиров метро, которые устроили драку в вагоне

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В Москве сотрудники правоохранительных органов ищут пассажиров метро, которые устроили драку в вагоне поезда.
В Москве полиция ищет пассажиров метро, которые устроили драку в вагоне
  • РИА Новости

Об этом информирует МВД России по городу.

«Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлён конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку», — приводит сообщение РИА Новости.

Полиция в настоящий момент проводит проверку по факту инцидента, а также устанавливает причастных к конфликту лиц.

Ранее стало известно, что в Челябинске родственники пациента подрались с медиками скорой медицинской помощи.

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