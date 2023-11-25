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Провозные мощности Восточного полигона к 2030 году могут достигнуть 255 млн тонн

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство прорабатывает возможность повышения провозной мощности Восточного полигона до 255 млн т.
Провозные мощности Восточного полигона к 2030 году могут достигнуть 255 млн тонн
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, восточное направление БАМ — Транссиб — самое дефицитное с точки зрения провозных мощностей.

Белоусов отметил, что в 2024 году в соответствии с указом президента полигон выходит на провозную мощность 180 млн т, к 2030 году должен выйти на 210 млн т, но это минимальная планка, так как совместно с главой Минтранса Виталием Савельевым отрабатывается возможность выйти на мощность до 255 млн т.

14 ноября российский президент Владимир Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа развития Восточного полигона железных дорог.

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