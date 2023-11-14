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Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа Восточного полигона

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Российский президент Владимир Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа развития Восточного полигона железных дорог.
Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа Восточного полигона
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума. Список опубликован на сайте Кремля. 

Отмечается, что кабмину совместно с РЖД и АО «Бамтоннельстрой-Мост» при участии Газпромбанка поручено принять решения, которые обеспечат начало реализации третьего этапа.

Путин, в частности, поручил определить параметры реализации этапа, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства текущего этапа до конца 2023 года.

Ранее Путин назвал приоритетным проектом расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизацию Мурманского транспортного узла.

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