Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа Восточного полигона

Российский президент Владимир Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа развития Восточного полигона железных дорог.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума. Список опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что кабмину совместно с РЖД и АО «Бамтоннельстрой-Мост» при участии Газпромбанка поручено принять решения, которые обеспечат начало реализации третьего этапа.

Путин, в частности, поручил определить параметры реализации этапа, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства текущего этапа до конца 2023 года.

Ранее Путин назвал приоритетным проектом расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизацию Мурманского транспортного узла.