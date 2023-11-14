Путин поручил до 15 декабря обеспечить начало реализации III этапа Восточного полигона
- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума. Список опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что кабмину совместно с РЖД и АО «Бамтоннельстрой-Мост» при участии Газпромбанка поручено принять решения, которые обеспечат начало реализации третьего этапа.
Путин, в частности, поручил определить параметры реализации этапа, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства текущего этапа до конца 2023 года.
Ранее Путин назвал приоритетным проектом расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизацию Мурманского транспортного узла.