Володин: возвращающихся из-за границы россиян не ждут с распростёртыми объятиями

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что релокантов с распростёртыми объятиями в России не ждут.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростёртыми объятиями здесь их никто не ждёт», — подчеркнул Володин, добавив, что эти люди предали Россию, родных и близких.

По его словам, многие релоканты, которые вернулись в Россию, не нашли работу за границей.

Ряд уехавших в Израиль получили там гражданство, а теперь «бегут обратно», при этом отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали, добавил Володин.

17 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что люди в России не примут тех, кто собирает деньги на нужды ВСУ и клевещет на свою Родину.

Кинорежиссёр Никита Михалков сообщил, что не хочет и не будет работать с релокантами.

Народный артист ранее призвал не наказывать уехавших из России артистов.