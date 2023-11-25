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Володин: возвращающихся из-за границы россиян не ждут с распростёртыми объятиями

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что релокантов с распростёртыми объятиями в России не ждут.
Володин: возвращающихся из-за границы россиян не ждут с распростёртыми объятиями
  • © duma.gov.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростёртыми объятиями здесь их никто не ждёт», — подчеркнул Володин, добавив, что эти люди предали Россию, родных и близких.

По его словам, многие релоканты, которые вернулись в Россию, не нашли работу за границей.

Ряд уехавших в Израиль получили там гражданство, а теперь «бегут обратно», при этом отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали, добавил Володин.

17 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что люди в России не примут тех, кто собирает деньги на нужды ВСУ и клевещет на свою Родину.

Кинорежиссёр Никита Михалков сообщил, что не хочет и не будет работать с релокантами.

Народный артист ранее призвал не наказывать уехавших из России артистов.

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