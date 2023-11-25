Володин: возвращающихся из-за границы россиян не ждут с распростёртыми объятиями
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростёртыми объятиями здесь их никто не ждёт», — подчеркнул Володин, добавив, что эти люди предали Россию, родных и близких.
По его словам, многие релоканты, которые вернулись в Россию, не нашли работу за границей.
Ряд уехавших в Израиль получили там гражданство, а теперь «бегут обратно», при этом отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали, добавил Володин.
17 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что люди в России не примут тех, кто собирает деньги на нужды ВСУ и клевещет на свою Родину.
Кинорежиссёр Никита Михалков сообщил, что не хочет и не будет работать с релокантами.
Народный артист ранее призвал не наказывать уехавших из России артистов.